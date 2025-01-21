В Ыгдыре состоялась встреча с азербайджанской общиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в турецком городе Ыгдыр.

Об этом во вторник Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Доме Азербайджана в Ыгдыре, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Председатель комитета подробно проинформировал о диаспорной политике Азербайджана, выступил с докладом о долгосрочных проектах, реализуемых комитетом, рассказал о Домах Азербайджана за рубежом, координационных советах, воскресных школах, V Съезде Победы азербайджанцев мира в Шуше и других важных направлениях деятельности диаспоры. Он также поблагодарил членов общины за вклад в работу диаспоры.

Ф.Мурадов подчеркнул, что диаспорная политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня была значительно расширена и поднята на новый уровень Президентом Ильхамом Алиевым, и каждый азербайджанец, проживающий за рубежом, находится под вниманием Азербайджана.

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев высоко оценил организованную встречу с общественностью и выразил удовлетворение тесным знакомством с соотечественниками. Он подчеркнул, что двери консульства открыты для каждого азербайджанца.

Глава Дома Азербайджана в Ыгдыре Зия Закир Аджар выступил с отчетом о деятельности Дома, отметив, что Дом Азербайджана стал родным местом как для назербайджанцев, так и для местной общественности, и выразил благодарность Азербайджанскому государству за созданную возможность и проявленное внимание.

Встреча продолжилась обменом мнениями и ответами на вопросы. Азербайджанцы, проживающие в Ыгдыре, рассказали о своих достижениях, расширении возможностей деятельности общины, а также поделились заботами и трудностями. Они выразили благодарность за открытое и искреннее обсуждение.

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