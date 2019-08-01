За 15 лет состояние регионов Азербайджана значительно улучшилось - министр

БАКУ /Trend/ - Сегодня состояние регионов Азербайджана не такое, как 15 лет назад, наблюдаются значительные положительные изменения. Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономического развития Шахин Мустафаев на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По его словам, это результат программ, принятых по социально-экономическому развитию регионов. «Проект, направленный на повышение уровня коммунальных услуг в регионах, улучшение социальной инфраструктуры, дает значительные результаты. Кроме того, его реализация является одним из важных шагов, предпринимаемых для обеспечения занятости в сельской местности», - сказал он.

Министр также рассказал о девяти индустриальных парках и кварталах, созданных в регионах.

«В индустриальных парках и кварталах прошли регистрацию 78 резидентов, 45 их которых уже начали свою деятельность. В реализацию этих проектов уже вложены 5,7 миллиарда манатов из запланированных 6,4 миллиарда. Также открыто больше 11 тысяч новых рабочих мест. Благодаря проекту произведена продукция на 1,5 миллиарда манатов, из которых импорт составил 300 миллионов манатов», - сказал Мустафаев.

По словам министра, в регионах продолжаются работы по созданию агропарков и ферм.

«В регионах были созданы 22 агропарка и до конца года планируется создание еще 11. Реализация этого проекта принесет в государственный бюджет 2,4 миллиарда манатов. Также это позволит открыть больше 4 тысяч новых рабочих мест», - сказал он.

Мустафаев сказал, что до сегодняшнего дня в регионах было реализовано около 400 проектов, которые принесли экономике страны 3,4 миллиарда манатов.

Министр также отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года предпринимателям были выделены льготные кредиты на сумму 50 миллионов манатов. Во второй половине года будут выделены льготные кредиты в объеме 120 миллионов манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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