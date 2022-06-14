В ЦБ Азербайджана прошла встреча с руководителями страховых компаний

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов встретился с руководителями страховых компаний. Цель встречи - обмен мнениями касательно поддержки устойчивого развития страховой отрасли на новом этапе экономического развития в стране, повышения конкурентоспособности в секторе, усиления совместной деятельности по выводу на рынок инновационных продуктов и расширению страхового рынка, а также упрощению доступа к страховым услугам, укрепления доверию населения к страхованию.

Как передает во вторник Trend, выступивший на встрече председатель Центрального банка, особо отметил поставленные главой азербайджанского государства цели по устойчивому экономическому развитию страны, повышению и обеспечению устойчивости материального и морального благосостояния граждан, подчеркнул важность расширения страхового рынка в реализации этих задач. Было отмечено, что в результате политики, проводимой под руководством главы государства, в стране достигнуты макроэкономическая стабильность и серьезные темпы экономического роста, благодаря чему возникла благоприятная экономическая среда для развития страховых услуг.

Председатель ЦБ также отметил необходимость дальнейшего углубления взаимодействия регулятора и участников рынка, и подчеркнул важность укрепления в этих целях взаимовыгодного сотрудничества с участниками страхового рынка. Предоставив информацию о проделываемой работе в плане дальнейшего совершенствования законодательства в области страхования, предоставления участникам рынка выгодных цифровых решений и других подобных вопросах, представляющих интерес, он сказал, что до принятия решений по этим направлениям с участниками рынка будут проводиться совместные консультации и с этой целью будут проводиться регулярные встречи.

Подчеркнув высокие темпы роста страхового сектора в последние годы, Талех Кязимов также отметил важность инвестирования в укрепление кадрового потенциала участников рынка, дальнейшее развитие информационных технологий страховых компаний, институциональное развитие на фоне будущих приоритетов развития и поставленных целей.

Выступив на встрече, руководители страховых компаний коснулись тенденций экономического развития страны, возможностей расширения страхового рынка, проводимой работы по повышению качества услуг, предоставляемых потребителям страховых услуг, а также текущих проблем сферы.

В целях обеспечения прозрачности страхового рынка и поддержки свободной конкурентной среды Центральный банк, Бюро обязательного страхования, Ассоциация страховщиков Азербайджана и участники рынка обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества.