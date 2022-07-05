В текущем балансе операций 2022 г. может образоваться профицит - ЦБА

БАКУ /Trend/ - С начала 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 297 миллионов долларов за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА.

"Учитывая низкий спрос на валютном рынке за истекший период года, прогнозируется, что в течение следующих двух месяцев ЦБА полностью восстановит валютные резервы. Кроме того, прогнозируется, что к концу 2022 года профицит платежного баланса составит 23-25 процентов ВВП за счет текущих операций», - отмечается в заявлении регулятора.