За десять месяцев года курс маната вырос на 9,2% - председатель ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За десять месяцев года курс маната вырос на 9,2%.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во время обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Он подчеркнул, что Центральный банк будет стараться поддерживать стабильный курс и в следующем году, и сделает все возможное для обеспечения этой стабильности.

Кязимов отметил, что режим обменного курса является основой денежно-кредитной политики.

«Что касается стабильного обменного курса, мы считаем, что это наиболее благоприятный режим для сегодняшней макроэкономической стабильности», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)