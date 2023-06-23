Председатель ЦБА о курсе маната

БАКУ /Trend/ - Основная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) связана с макроэкономической стабильностью, и со стабильностью цен.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что режим стабильного обменного курса способствует снижению инфляции.

"Мы будем проводить политику, необходимую для обеспечения макроэкономической стабильности нашей страны. На сегодняшний день существует необходимость режима стабильного курса", - подчеркнул Кязимов.