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Еще одна компания получила статус резидента Сумгайытского химпромпарка

Экономика Материалы 7 августа 2023 14:18 (UTC +04:00)
Еще одна компания получила статус резидента Сумгайытского химпромпарка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Компания ЗАО "Azpal" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На территории парка будет создано предприятие по производству технического (металлургического) кремния с объемом инвестиций в 58,9 миллиона манатов. В результате 160 человек будут обеспечены рабочими местами", - говорится в публикации.

Отметим, что тем самым число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37.

Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах (два из которых стали резидентами Сумгайытского химпромпарка).

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