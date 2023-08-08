Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!

Yelo Bank, надежный партнер предпринимателей, предлагает специальную кредитную карту Yelo для микробизнеса. Какие преимущества есть у владельцевэтой карты?



· Максимальный кредитный лимит карты составляет 5000 AZN.

· Для получения кредитной карты не требуетсяпоручителей или залога.

· Проценты начисляются только на использованнуюсумму.

· Клиенту предоставляется возобновляемая кредитнаялиния и форма аннуитетного платежа.



Предприниматели могут получить бизнес-кредитную карту через приложение Yelo, не приходя в банк, чтобы они могли уделять больше временисвоему бизнесу. Заявка на кредитную карту, заказанная в приложении, обрабатывается быстро, и карта доставляется по адресу бесплатно.



Вы можете заказать кредитную карту длямикробизнеса, зарегистрировавшись в бизнес-разделе приложения Yelo или насайте business.yelo.az. В будущем можно будет легкооплачивать кредит через приложение Yelo. С этиминновационным продуктом банка у вас будетпостоянная финансовая поддержка для срочных и неотложных расходов, с которыми столкнется вашмикробизнес. Чтобы заказать кредитную карту для микробизнеса: https://bit.ly/ymkredit



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