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Банковский сектор Азербайджана устойчив - председатель ЦБ

Экономика Материалы 10 октября 2023 18:42 (UTC +04:00)
Банковский сектор Азербайджана устойчив - председатель ЦБ

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Азербайджана устойчив.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает Trend.

По его словам, 96 процентов финансового сектора приходится на банки, 4 процента - на страховые компании, небанковские кредитные организации и инвестиционные компании.

"Наш банковский сектор устойчив. По данным на август, соотношение нефункционального кредитного портфеля к общему кредитному портфелю составляет 3,6 процента. В 2016 году этот показатель составлял 21 процент. Кредитный портфель нашего банковского сектора достаточно здоровый. Если посмотреть на мировой опыт, то 3,6 процента - достаточно хороший показатель", - отметил председатель ЦБА.

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