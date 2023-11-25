В Азербайджане увеличились доходы от экспорта спиртных напитков и уксуса

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса на сумму 51,3 миллиона долларов США.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Стоимость импорта напитков и уксуса из Азербайджана за 10 месяцев составила 78,5 миллиона долларов США, что на 12,3 процента больше, чем год назад.

За отчетный период экспорт спиртных напитков и уксуса составил 0,2 процента от общего экспорта Азербайджана, а импорт - 0,55 процента от общего импорта.

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