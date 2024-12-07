Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях модернизации и устойчивого развития города Исмайыллы разрабатывается новый генеральный план.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на своей официальной странице в социальных сетях.

В ходе своей рабочей поездки в Исмайыллы Анар Гулиев встретился с главой районной исполнительной власти Нахидом Багировым, с которым обсудил детали нового генерального плана.

В рамках обсуждения были уточнены этапы реализации мероприятий по обновлению улично-дорожной сети, созданию современного архитектурного облика города и улучшению городской среды.

Кроме того, в ходе визита Анар Гулиев провел прием граждан из Исмайыллы, Агсу, Гобустана и Шамахы.

Граждане получили ответы на вопросы, касающиеся земельных отношений, получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.

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