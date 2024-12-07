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Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)

Экономика Материалы 7 декабря 2024 09:46 (UTC +04:00)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Фото: Искусственный интеллект

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В целях модернизации и устойчивого развития города Исмайыллы разрабатывается новый генеральный план.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на своей официальной странице в социальных сетях.

В ходе своей рабочей поездки в Исмайыллы Анар Гулиев встретился с главой районной исполнительной власти Нахидом Багировым, с которым обсудил детали нового генерального плана.

В рамках обсуждения были уточнены этапы реализации мероприятий по обновлению улично-дорожной сети, созданию современного архитектурного облика города и улучшению городской среды.

Кроме того, в ходе визита Анар Гулиев провел прием граждан из Исмайыллы, Агсу, Гобустана и Шамахы.

Граждане получили ответы на вопросы, касающиеся земельных отношений, получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.

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Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
Разрабатывается новый генеральный план города Исмайыллы (ФОТО)
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