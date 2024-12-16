Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР возросла

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата по Нахчыванской Автономной Республике за январь-ноябрь текущего года составила 771,1 маната.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, это на 14,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

На 1 ноября этого года кредитные вложения в Нахчыване составили 331 миллион 65,1 тысячи манатов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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