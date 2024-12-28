Передача решений по денежно-кредитной политике через процентный канал постепенно улучшается - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Анализ показывает, что передача решений денежно-кредитной политики по процентному каналу постепенно улучшается.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Отмечается, что межбанковские процентные ставки и процентные ставки по некоторым видам депозитов изменяются в одном направлении.

"В то же время процентные ставки на межбанковском денежном рынке также влияют на доходность ценных бумаг с разным сроком погашения. За 11 месяцев 2024 года денежная база в манатах сократилась на 1,4 процента, а широкая денежная масса в манатах (М2) - на 2,1 процента. Как и в предыдущие годы, изменение остатков на государственных счетах в текущем году было одним из важных факторов, влияющих на денежную массу.

За первые 11 месяцев текущего года процентные ставки на необеспеченном денежном рынке реагировали на изменение процентного коридора за период, и средние процентные ставки формировались в пределах процентного коридора ЦБ.

В ноябре 2024 года средняя процентная ставка по операциям на межбанковском необеспеченном денежном рынке сроком 1-3 дня (1D AZIR) составила 7,66 процента. Отметим, что в отчетный период также были предприняты меры по усилению коммуникации процентных ставок на межбанковском денежном рынке", - подчеркивается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!