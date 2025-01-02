В Азербайджане пересмотрены тарифы на природный газ

БАКУ /Trend/ - Действующий в Азербайджане внутренний средний тариф на природный газ ниже себестоимости. Это обусловило необходимость внедрения нового тарифного регулирования для предотвращения экономических убытков, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в данную сферу.
Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет.
Отмечается, что для продвижения государственной социальной политики и эффективного использования энергетических ресурсов, тариф за 1 кубометр природного газа, подаваемого для услуги отопления в централизованные котельные многоквартирных домов, остался без изменений.
Объемы годового потребления для населения:
- тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;
- тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;
- тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.
- средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).
После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:
- для 48% абонентов - 32 гяпик;
- для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;
- для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.
Как видно, для 48% населения тариф за 1 кубометр природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).
Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.
Сравнение тарифов на природный газ
|
№
|
Показатель
|
Тариф (гяпик/м³, с учетом НДС)
|
Предыдущий
|
Новый
|
1.
|
Розничная продажа природного газа
|
1.1.
|
Население
|
1.1.1.
|
Для годового объема потребления до 1200 м³ (включительно)
|
12,0
|
12,5
|
1.1.2.
|
Для годового объема потребления от 1200 до 2500 м³ (включительно)
|
20,0
|
22,0
|
1.1.3.
|
Для годового объема потребления свыше 2500 м³
|
25,0
|
30,0
|
1.2.
|
Не население
|
1.2.1.
|
Обеспечение центрального отопления и снабжения горячей водой в многоквартирных жилых домах юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также ОАО «Azəristiliktəchizat»
|
16,5
|
16,5
|
1.2.2.
|
Газозаправочные станции по продаже сжатого природного газа (CNG)
|
16,5
|
18,5
|
1.2.3.
|
Использование в качестве сырья при производстве метанола и карбамидной продукции
|
20,0
|
20,5
|
1.2.4.
|
Сфера промышленности и сельского хозяйства
|
22,0
|
24,0
|
1.2.5.
|
Другие сферы
|
25,0
|
28,5
|
2.
|
Для производства электроэнергии, реализуемой внутри страны прямым подключением к магистральным газопроводам (за исключением потребителей, указанных в пункте 5 настоящего решения) (при условии ежемесячного потребления не менее 10 миллионов м³)
|
16,5
|
18,5