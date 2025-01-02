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В Азербайджане пересмотрены тарифы на природный газ

Экономика Материалы 2 января 2025 13:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане пересмотрены тарифы на природный газ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Действующий в Азербайджане внутренний средний тариф на природный газ ниже себестоимости. Это обусловило необходимость внедрения нового тарифного регулирования для предотвращения экономических убытков, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в данную сферу.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет.

Отмечается, что для продвижения государственной социальной политики и эффективного использования энергетических ресурсов, тариф за 1 кубометр природного газа, подаваемого для услуги отопления в централизованные котельные многоквартирных домов, остался без изменений.

Объемы годового потребления для населения:

  • тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;
  • тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;
  • тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.
  • средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

  • для 48% абонентов - 32 гяпик;
  • для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;
  • для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 кубометр природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Сравнение тарифов на природный газ

Показатель

Тариф (гяпик/м³, с учетом НДС)

Предыдущий

Новый

1.

Розничная продажа природного газа

1.1.

Население

1.1.1.

Для годового объема потребления до 1200 м³ (включительно)

12,0

12,5

1.1.2.

Для годового объема потребления от 1200 до 2500 м³ (включительно)

20,0

22,0

1.1.3.

Для годового объема потребления свыше 2500 м³

25,0

30,0

1.2.

Не население

1.2.1.

Обеспечение центрального отопления и снабжения горячей водой в многоквартирных жилых домах юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также ОАО «Azəristiliktəchizat»

16,5

16,5

1.2.2.

Газозаправочные станции по продаже сжатого природного газа (CNG)

16,5

18,5

1.2.3.

Использование в качестве сырья при производстве метанола и карбамидной продукции

20,0

20,5

1.2.4.

Сфера промышленности и сельского хозяйства

22,0

24,0

1.2.5.

Другие сферы

25,0

28,5

2.

Для производства электроэнергии, реализуемой внутри страны прямым подключением к магистральным газопроводам (за исключением потребителей, указанных в пункте 5 настоящего решения) (при условии ежемесячного потребления не менее 10 миллионов м³)

16,5

18,5
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