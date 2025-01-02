В Азербайджане пересмотрены тарифы на природный газ

БАКУ /Trend/ - Действующий в Азербайджане внутренний средний тариф на природный газ ниже себестоимости. Это обусловило необходимость внедрения нового тарифного регулирования для предотвращения экономических убытков, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в данную сферу.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет.

Отмечается, что для продвижения государственной социальной политики и эффективного использования энергетических ресурсов, тариф за 1 кубометр природного газа, подаваемого для услуги отопления в централизованные котельные многоквартирных домов, остался без изменений.

Объемы годового потребления для населения:

тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;

тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;

тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

для 48% абонентов - 32 гяпик;

для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;

для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 кубометр природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Сравнение тарифов на природный газ