Таджикистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР обсудили торговое сотрудничество

30 марта 2018 17:31 (UTC+04:00)

Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики обсуждены в Урумчи, передают в пятницу таджикские СМИ,

Как сообщает департамент информации МИД РТ, посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзод посетил с двухдневным рабочим визитом Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

В ходе визита в Урумчи он провел встречу с председателем Народного правительства СУАР КНР Шухратом Зокиром.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов развития и расширения двустороннего сотрудничества, отметили важность продолжения хода реализации совместных проектов и программ.

Стороны отметили, что усиление работы межправительственной подкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству Таджикистана и СУАР будет способствовать укреплению двусторонних отношений во всех отраслях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путешествие азербайджанца в Китай, или Как съесть "несъедобные" деликатесы (ФОТО)
Путешествия 17:42
Китай успешно запустил два навигационных спутника "Бэйдоу-3" (ФОТО)
Китай 17:19
В Таджикистане усилят безопасность гидротехнических сооружений
Таджикистан 17:18
Таджикистан реализует госпрограмму развития рыболовства
Бизнес 17:05
Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан
Туризм 15:41
Лидеры Китая и Намибии договорились о стратегическом сотрудничестве и партнерстве
Китай 15:31
Китай надеется, что Россия и США смогут решить противоречия путем диалога
Китай 15:25
Молодой таджикистанец попал в список Forbes
Таджикистан 14:25
Таджикистан ищет поставщика оборудования для многомиллионного проекта
Бизнес 13:11
Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции "Тяньгун" на Землю невелика
Китай 12:55
Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане (ФОТО)
Китай 11:54
В Таджикистане состоялось открытие крупнейшего мукомольного комбината в стране
Бизнес 11:50
Глава китайского МИД посетит Россию
Россия 11:37
Глава ПК ВСНП призвал специальные комитеты играть более активную роль в новую эпоху
Китай 10:26
Таджикистан проводит крупную международную выставку
Бизнес 10:07
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Таджикистане
Таджикистан 08:08
Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
Китай 05:41
МИД России положительно оценил визит Ким Чен Ына в Китай
Россия 29 марта 21:18