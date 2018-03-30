Таджикистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР обсудили торговое сотрудничество

Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики обсуждены в Урумчи, передают в пятницу таджикские СМИ,

Как сообщает департамент информации МИД РТ, посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзод посетил с двухдневным рабочим визитом Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

В ходе визита в Урумчи он провел встречу с председателем Народного правительства СУАР КНР Шухратом Зокиром.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов развития и расширения двустороннего сотрудничества, отметили важность продолжения хода реализации совместных проектов и программ.

Стороны отметили, что усиление работы межправительственной подкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству Таджикистана и СУАР будет способствовать укреплению двусторонних отношений во всех отраслях.

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