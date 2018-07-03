Нацбанк возрождает производство игрушек в Ташкенте

3 июля 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО NBU Investment (структурное подразделение Национального банка Узбекистана) совместно с инвесторами-инициаторами реализуют пять проектов на базе Ташкентской фабрики игрушек в Алмазарском районе столицы Узбекистана.

Об этом, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, стала известно в ходе визита Шавката Мирзиёева на фабрику.

На базе фабрике будут созданы предприятия Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation Company и другие компании, которые будут производить одежду, различные предметы для детей и игрушки. В общей сложности здесь будет создано свыше 920 рабочих мест.

Согласно информации, предприятие Toys City уже введено в строй. На нём изготавливается около 70 видов продукции для детей. Президент Узбекистана лично ознакомился с процессом производства игрушек.

Напомним, что ровно год назад Шавкат Мирзиёев распорядился передать завод «Ташигрушка» по балансовой стоимости на безвозмездной основе Национальному банку внешнеэкономической деятельности на праве хозяйственного ведения по причине негодности основных зданий и сооружений завода, производственных линий и длительного простоя предприятия.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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