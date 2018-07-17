ЕС и Узбекистан работают над новым соглашением о расширенном партнёрстве

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз и Узбекистан начали переговоры по заключению нового соглашения о расширенном партнёрстве с Узбекистаном, которое охватит такие сферы как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие, передаёт «Подробно.uz».

Так, Совет Европейского Союза 16 июля утвердил предложение Еврокомиссии по заключению нового соглашения, которое заменит действующее соглашение 1999 года.

Новое соглашение будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды. Оно также будет обеспечивать сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

"В последние годы Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в реализации реформ, направленных на сотрудничество с центральноазиатскими странами и международными партнерами, укрепление безопасности и стабильности в регионе, а также на совершенствование работы в области прав человека. В рамках предусмотренного расширенного соглашения о партнерстве Европейский Союз готов поддержать эту положительную динамику и вывести двусторонние отношения на новый уровень в интересах как ЕС, так и Узбекистана", – отмечается в сообщении.

Напомним, что Национальная программа содействия ЕС Узбекистану на 2014-2020 годы имеет общий бюджет в размере 168 миллионов евро. На сегодняшний день при содействии ЕС в республике реализуется 25 проектов на общую сумму более в 100 миллионов евро.

Из них – 15 национальных проектов общей суммой 69,4 миллионов евро в сферах экономического и социального развития, образования, управления водными ресурсами и совершенствования системы управления отходами, улучшения условий жизни в сельской местности, поддержки предпринимательства в отдаленных районах и развития туризма.

Наряду с этим Узбекистан получает содействие ЕС в рамках 10 региональных проектов на общую сумму 33,6 миллионов евро в сфере образования (Эразмус+), развития бизнеса и туризма и других направлениях.

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