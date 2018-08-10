Официальный курс маната к мировым валютам на 10 августа

10 августа 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9580 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

10.08.2018

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9580

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2502

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0605

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8334

1 бразильский реал

1 BRL

0,4473

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1240

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1509

1 чешская крона

1 CZK

0,0765

1 чилийский песо

1 CLP

0,2625

1 китайский юань

1 CNY

0,2484

1 датская крона

1 DKK

0,2626

1 грузинский лари

1 GEL

0,6886

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1801

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0118

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1885

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7099

1 израильский шекель

1 ILS

0,4605

1 канадский доллар

1 CAD

1,3022

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6098

1 казахский тенге

1 KZT

0,0048

1 киргизский сом

1 KGS

0,0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1117

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4166

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0907

1 молдавская лея

1 MDL

0,1032

1 египетский фунт

1 EGP

0,0952

1 норвежская крона

1 NOK

0,2042

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0216

1 польский злотый

1 PLN

0,4575

1 российский рубль

1 RUB

0,0255

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2421

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3763

1 турецкая лира

1 TRY

0,2965

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0554

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0626

100 японских иен

100 JPY

1,5344

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1234

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