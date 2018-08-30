Самый выделяющийся жилой комплекс столицы: “Renessans Palace” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Среди жилых комплексов премиум класса, возводимых в столице особо выделяется “Renessans Palace”, расположенный в Ясамальском районе. Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. Комплекс, расположенный на территории 3 гектаров, выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.

Во-первых, “Renessans Palace” выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум класса располагаются в более тихих, чуть удаленных от центра частей города. В этом смысле, “Renessans Palace” расположенный в Ясамальском районе, недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова может считаться успешным проектом.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум класса (1,5 гектара). Двор имеющий особый ландшафтный дизайн закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне. На территории двора разбивается парк с беговыми дорожками и спортивными площадками.

Здания, облицованные нахичеванским аглаем и украинским гранитом своим дизайном, производят впечатления роскоши.

Кроме того, объекты быта (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, центры здоровья и другое), функционирование которых предусмотрено на первых двух этажах “Renessans Palace” будут сложить удобству жителей.

Попадая в подъезды, украшенные травертином и гранитом можно попасть на любой этаж с помощью одного из трех японских лифтов. Учитывая, что на каждом этаже 16 этажных зданий находятся 3-4 квартиры, такое количество лифтов полностью удовлетворяет стандартам премиум-класса.

Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3.35 метров. Внутри квартир позволяется свободная планировка. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40 процентов энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.

Для жилых комплексов премиум класса наличие как подземной (как минимум одно парковочное место на каждую квартиру), так и наземной парковки является стандартом. Наличием обоих видов парковки, а также соотношением парковочных мест к количеству квартир (1500 подземных и 120 наземных парковочных мест на 10847 квартиры) “Renessans Palace” выделяется среди большинства жилых комплексов Баку.

Желающие приобрести квартиру премиум класса в столице должны учитывать эти факторы.

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