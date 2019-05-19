МИД: Эстония надеется, что контакты с Азербайджаном в области энергетики и переработки перерастут в партнерство (Эксклюзив)

19 мая 2019 22:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эстония надеется, что контакты с Азербайджаном в секторах энергетики, переработки и производства продуктов питания перерастут в партнерские отношения, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу отметил, что в целом Эстония выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта и логистики, поскольку географическое положение страны делает ее одним из региональных хабов быстро развивающегося транзитного коридора "Север-Юг".

"Помимо сектора ИКТ, сельское хозяйство и здравоохранение также представляют взаимный интерес. Были контакты в секторах энергетики, переработки и производства продуктов питания, и мы надеемся, что эти контакты перерастут в партнерские отношения", - сказал глава МИД Эстонии.

Далее он добавил, что потенциал двустороннего сотрудничества в экономической сфере является многообещающим.

"Тем не менее, мы все еще находимся в фазе открытия, и торговый оборот в размере около четырех миллионов евро в год указывает на то, что есть много возможностей для роста. В секторе ИКТ налажено хорошее сотрудничество, Эстония приветствует успешное внедрение мобильной идентификации в Азербайджане, и в этой области есть большой потенциал с использованием дополнительных цифровых услуг", - сказал министр.

Рейнсалу отметил, что правительства двух стран периодически созывают Межправительственную комиссию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в целях содействия торговле и инвестициям, и следующая сессия должна состояться в этом году в Таллине.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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