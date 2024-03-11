Южная Корея проявляет интерес к закупке товаров из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Южная Корея проявляет интерес к импорту разнообразной продукции из Азербайджана, включая железо и алюминий.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе мероприятия в рамках покупательской миссии из Южной Кореи в Азербайджан, заявил председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ким Бьонг Кван.

По его словам, Азербайджан имеет большой потенциал увеличить свое присутствие на корейском рынке как поставщик продукции, учитывая, что Южная Корея является одним из крупнейших импортеров в мире.

"Мы заинтересованы в укреплении партнерства с компаниями из Азербайджана и организации деловых поездок для продвижения азербайджанских товаров на южнокорейском рынке", - отметил он.

Кроме того, председатель KOIMA упомянул, что в нынешнем году в Южной Корее пройдет выставка, на которой азербайджанские компании могут выставить свою продукцию и начать освоение местного рынка.

"Азербайджан является страной с обширными природными ресурсами, включая ценные ископаемые, такие как нефть, газ и другие полезные ресурсы. У Азербайджана и Южной Кореи крепкие отношения, основанные на дружбе и сотрудничестве, и обе страны прилагают усилия для их поддержания и укрепления", - добавил он.

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