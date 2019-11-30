Парвиз Шахбазов: Азербайджан полностью готов к транспортировке природного газа

30 ноября 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выступивший на V саммите Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum - GECF) министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о наблюдаемых тенденциях на мировом газовом рынке и реализуемых Азербайджаном проектах по экспорту газа, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Он заявил, что в последние годы рост спроса на природный газ, как источник относительно экологичной энергии в мире, не только обеспечивает реализацию новых проектов и развитие газовой промышленности, но и активизирует диверсификацию источников и маршрутов транспортировки.

Шахбазов также затронул тему ожидаемого воздействия на природный газ в будущем энергии биогаза (биометана и водорода) актуализируемой призывами к нулевой эмиссии. Форум стран-экспортеров газа оценил эти тенденции развития как платформу, которая помогает странам, производящим и экспортирующим газ, учитывать их в своих курсах энергетической политики и находить совместные решения.

Министр также рассказал о проектах, обеспечивающих превращение Азербайджана в страну, экспортирующую газ вследствие спроса на его импорт, и служащую энергетической безопасности.

Он подчеркнул региональную и глобальную важность завершающегося проекта «Южный газовый коридор»: «Азербайджан, играющий важную роль в реализации проекта «Южный газовый коридор», полностью готов к транспортировке природного газа в Европу. Природный газ из нового источника, Каспия, впервые будет поставляться в Европу через Южный газовый коридор во второй половине 2020 года.

Тот факт, что страна, не имеющая выхода к открытым морям, с еще одним глобальным проектом участвует в создании энергетической карты мира, является именно результатом последовательной и долгосрочной энергетической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Эта политика основана на обеспечении интересов всех сторон и создании взаимовыгодной глобальной среды сотрудничества».

В рамках саммита министр энергетики встретился с Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрием Сентюриным, генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Сануси Баркиндо, министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тариком аль-Муллой. На встречах были обсуждены текущая ситуация на мировом нефтегазовом рынке и вопросы двустороннего сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Запуск TANAP позволит продвинуть жизненно важные интересы Азербайджана
Энергетика 10:08
Мурат Лекомпте: TANAP будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Азербайджаном и ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
«Южный газовый коридор» усилит энергетическую безопасность Европы
Энергетика 29 ноября 12:03
Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP
Энергетика 29 ноября 11:43
Эксперт о необходимых факторах внедрения и использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане
Энергетика 28 ноября 17:33
В Баку прошло мероприятие организованное МАВИЭ
Энергетика 28 ноября 17:23
Лента новостей
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку полиэтилена
Тендеры 11:44
В Азербайджане впервые стартует специализированная Олимпиада среди учителей
Социум 11:43
В Ашхабаде на региональном уровне обсудили вопросы содействия Афганистану
Туркменистан 11:42
В Узбекистан прибыло почти 100 км труб для новых газопроводов
Энергетика 11:39
SOCAR Trading поставит азербайджанскую нефть на вьетнамский НПЗ
Энергетика 11:38
В Российском городе откроется узбекский торговый дом
Бизнес 11:33
Концерт для тара: потрясающий творческий тандем Арслана Новрасли и Валида Агаева (ФОТО)
Культура 11:29
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:27
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:27