Парвиз Шахбазов: Азербайджан полностью готов к транспортировке природного газа

БАКУ/Trend/ - Выступивший на V саммите Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum - GECF) министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о наблюдаемых тенденциях на мировом газовом рынке и реализуемых Азербайджаном проектах по экспорту газа, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Он заявил, что в последние годы рост спроса на природный газ, как источник относительно экологичной энергии в мире, не только обеспечивает реализацию новых проектов и развитие газовой промышленности, но и активизирует диверсификацию источников и маршрутов транспортировки.

Шахбазов также затронул тему ожидаемого воздействия на природный газ в будущем энергии биогаза (биометана и водорода) актуализируемой призывами к нулевой эмиссии. Форум стран-экспортеров газа оценил эти тенденции развития как платформу, которая помогает странам, производящим и экспортирующим газ, учитывать их в своих курсах энергетической политики и находить совместные решения.

Министр также рассказал о проектах, обеспечивающих превращение Азербайджана в страну, экспортирующую газ вследствие спроса на его импорт, и служащую энергетической безопасности.

Он подчеркнул региональную и глобальную важность завершающегося проекта «Южный газовый коридор»: «Азербайджан, играющий важную роль в реализации проекта «Южный газовый коридор», полностью готов к транспортировке природного газа в Европу. Природный газ из нового источника, Каспия, впервые будет поставляться в Европу через Южный газовый коридор во второй половине 2020 года.

Тот факт, что страна, не имеющая выхода к открытым морям, с еще одним глобальным проектом участвует в создании энергетической карты мира, является именно результатом последовательной и долгосрочной энергетической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Эта политика основана на обеспечении интересов всех сторон и создании взаимовыгодной глобальной среды сотрудничества».

В рамках саммита министр энергетики встретился с Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрием Сентюриным, генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Сануси Баркиндо, министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тариком аль-Муллой. На встречах были обсуждены текущая ситуация на мировом нефтегазовом рынке и вопросы двустороннего сотрудничества.

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