В 2021 году на АЗС SOCAR будут установлены зарядные устройства для электромобилей

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2021 года на всех заправочных станциях SOCAR планируется установить зарядное устройство для электромобилей.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на SOCAR.

Проект будет реализован в рамках сотрудничества между ЗАО «SOCAR Petroleum» и компанией CZAR.

Отметим, сеть SOCAR-Petroleum состоит из 37 АЗС.

SOCAR-Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG). SOCAR является лидером по внедрению экологически чистого топлива CNG.

(Автор: Фидан Бабаева)

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