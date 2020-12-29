В 2021 году на АЗС SOCAR будут установлены зарядные устройства для электромобилей
БАКУ /Trend/ - В первой половине 2021 года на всех заправочных станциях SOCAR планируется установить зарядное устройство для электромобилей.
Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на SOCAR.
Проект будет реализован в рамках сотрудничества между ЗАО «SOCAR Petroleum» и компанией CZAR.
Отметим, сеть SOCAR-Petroleum состоит из 37 АЗС.
SOCAR-Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG). SOCAR является лидером по внедрению экологически чистого топлива CNG.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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