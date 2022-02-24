В Грузии впервые зафиксирован резкий рост импорта газа из России - Forbes
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В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация
У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО)
В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО)
Подготовка к Чемпионату мира в Баку идет полным ходом - главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова
Президент Ильхам Алиев: Практически все западные СМИ, с которыми я общался, были тенденциозно настроены к Азербайджану
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Первая вакцинация в мире была в декабре 2020 года в Соединенных Штатах, у нас вакцинация началась 18 января 2021 года
Президент Ильхам Алиев: Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя
Президент Ильхам Алиев: Уже формируется де-факто трёхсторонний формат сотрудничества Азербайджан – Турция - Россия
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Всемирного экономического форума (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан
Президент Ильхам Алиев: В реализации находятся восемь дорожных карт, которые приняты Россией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: В стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять Декларацию между Россией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Подписание Декларации между Россией и Азербайджаном – результат очень серьезной работы на протяжении многих лет
Президент Ильхам Алиев Маргарите Симоньян: ... Что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям
Президент Ильхам Алиев: Декларация открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана
В столице Азербайджана дан старт 27-му Первенству страны и Чемпионату Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)