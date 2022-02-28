В ЕС обсудят экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Европы

БАКУ/Trend/ - Министры энергетики ЕС обсудят возможность экстренной синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосистемой. Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Сегодня у нас будет решающая встреча министров энергетики. Самый важный пункт повестки дня – это наша поддержка Украины. В этой перспективе я ожидаю, что министры энергетики как можно скорее поддержат экстренную синхронизацию энергосистемы Украины с европейской энергосистемой. Я считаю, что это единственная возможность в нынешних обстоятельствах. Мы также обсудим вопросы безопасности поставок в Европу», — сказала Симсон.

(Автор: Ляман Зейналова)

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