Молдова заинтересована в присоединении к "Кольцу солидарности" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Молдова заинтересована в присоединении к "Кольцу солидарности", которое предусматривает поставки дополнительных объёмов газа из Азербайджана в Европу.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова Константин Боросан.

"В апреле был подписан меморандум по "Кольцу солидарности", которое объединяет ряд стран. Это является очередным вкладом Азербайджана в укрепление энергобезопасности Европы. Мы все благодарны, что Азербайджан играет такую большую роль. Молдова очень заинтересована в диверсификации маршрутов и источников поставок. Такой проект будет способствовать укреплению энергобезопасности и мы бы хотели к нему присоединиться", - сказал он.

Борасан отметил, что Молдова была вынуждена в очень короткое время пройти сложный путь, закупая природный газ на европейских рынках.

“У нас не было навыков в этом направлении. Благодаря поддержке США, ЕС, а также Румынии мы сегодня закупаем природный газ на европейском рынке. Конечно, это краткосрочные проекты, и мы бы хотели заключить контракты на более длительный период, на несколько лет. Молдова сегодня в поиске этих решений. Мы ранее выразили нашу заинтересованность в закупке природного газа из Азербайджана и надеемся, что это будет возможно. Что касается других стран, у которых мы рассматриваем закупку газа, это, конечно Румыния, которая имеет собственные источники", - сказал он.

Напомним, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".