SOCAR Turkiye Energy отмечает 15-летие деятельности

БАКУ /Trend/ - SOCAR Turkiye Energy AS (STEAS) отмечает 15-летие деятельности в Турции, став за это время одной из ведущих интегрированных промышленных групп в этой стране и войдя за этот период в число крупнейших иностранных инвесторов с суммарным объемом инвестиций почти 20 миллиардов долларов.

Trend представляет обзор подборки достижений за этот период, подготовленной STEAS.

Деятельность SOCAR в Турции началась с декабря 2008 года, когда регулирующие органы Турции официально одобрили право долевого владения акциями нефтехимического концерна "Petkim Petrokimya Holding" после победы в конце 2007 года альянса "SOCAR/Turcas-Petrol/Injaz" в международном тендере по приобретению 51-процентного пакета акций Petkim за 2,04 миллиарда долларов.

Комплекс, который функционировал в Турции с 1965 года, включает в себя 15 основных заводов и 6 вспомогательных перерабатывающих предприятий, выпускающих около 60 различных видов нефтехимической продукции. Годовая производственная мощность — 3,6 миллиона тонн, в числе продукции — пластиковые компоненты для упаковок, строительного сектора, трубопроводов, химической отрасли и сельского хозяйства, электричества, автомобилей, фармацевтики, а также текстиль, моющие средства. Предприятия комплекса также заняты выпуском полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена, поливинилхлорида и другой нефтехимической продукции, но именно под руководством SOCAR в 2011 году мощность установок по производству полиэтилена увеличилась на 20 процентов.

Petkim является членом Стамбульской Промышленной палаты Эгейского региона, имеет ряд наград за достижения в области развития промышленности, доля холдинга на рынке нефтехимической продукции Турции приближается к 20 процентам.

За 15 лет SOCAR вложила в Petkim свыше 1,6 миллиарда долларов, и последние годы получает рекордные прибыли (чистая прибыль в 2022 году 6,5 миллиарда лир) за счет 70-процентного роста продаж и расширении географии экспорта продукции (почти 80 стран).

С деятельностью Petkim связан расположенный рядом с предприятиями холдинга порт (ранее назывался "Petlim", в настоящее время "Terminal SOCAR"). В течение 2016-18 гг. в порту были осуществлены две фазы модернизации с вложениями около 400 миллионов долларов, в 2024 году намечена третья фаза для расширения приемных мощностей портовой зоны.

В числе важных вех, отмеченных самой STEAS, принятие в 2011 году решения о необходимости строительства близ Petkim нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и создание интегрированной структуры предприятий. Договоренности о строительстве НПЗ были в 2012 году закреплены в Меморандуме Президентами Азербайджана и Турции, и в результате инвестиций в почти 7 миллиардов долларов в октябре 2018 года появился НПЗ STAR мощностью переработки 10 миллионов тонн нефти более 20 сортов, который покрывает четверть потребностей Турции в нефтепродуктах. В 2022 году начались работы по увеличению мощности данного НПЗ, и уже в 2024 году он сможет выйти на переработку 13 миллионов тонн нефти в год. На заводе производится нафта, которая является сырьём для Petkim. Оба актива SOCAR Turkiye в течение 2020-21 гг. получили признание Международного экономического форума по части "Global Lighhouse Network".

STEAS напомнила, что в 2012 году главы Азербайджана и Турции обсудили проект газопровода TANAP, который не только увеличил поставки газа Азербайджана в Турцию, но и позволяет осуществлять транзит этого газа в Европу. Работы по проекту TANAP годовой пропускной способностью 16 миллиардов кубометров стартовали в 2015 году, а уже к середине 2018 года он стал важным звеном в поставках азербайджанского "голубого топлива", соединившим Азербайджан, Грузию и Турцию.

В 2018 году зона расположения Petkim и НПЗ STAR в Алиаге близ Измира получила статус частной индустриальной зоны под управлением STEAS. В 2019 году активы SOCAR Turkiye пополнились за счет покупки газораспределительных "Bursagaz", "Kayserigaz" (суммарно больше одного миллиона абонентов) и "Millenicom" (телекоммуникационная компания с почти 220 тыс. клиентов) и активизации работы исследовательского и инновационного центра "Ar-Ge" в области нефтехимических технологий и использования возобновляемых источников энергии.

Кстати, Petkim частично снабжается электроэнергией от ветровой электростанции мощностью 51 мегаватт (ее стоимость - 55 миллионов долларов).

В Алиаге действует и "SOCAR Depolama" для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа.

Также по стране функционирует "SOCAR Ticaret" (оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, включая обеспечение топливом важнейших аэропортов Турции).

Отметим, что НПЗ STAR, Petkim, SOCAR Ticaret, SOCAR Depolama и ветростанция Petkim входят в "Turkey Refining and Petrochemical Business Unit" (дочернюю структуру STEAS).

На балансе SOCAR Turkiye также находится основанная 10 лет назад компания "SOCAR Fiber", которая обеспечивает качественную электронную связь и интернет для магистральных сетей, включая TANAP.

Важное место в портфеле STEAS занимает и строительная компания "SCR Gayrimenkul".

Таким образом, за 15 лет присутствия на турецком рынке SOCAR Turkiye постаралась охватить большинство жизненно важных сфер деятельности, но не собирается останавливаться на достигнутом и намерена пополнить свой портфель новыми эффективными проектами.









