BOTAŞ и "Туркменгаз" обсудили возможность экспорта газа через Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Представители турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ и государственного концерна Туркменистана "Туркменгаз" провели встречу, на которой обсудили планы по экспорту туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана и Турции.

Как сообщает в четверг Trend, встреча прошла в штаб-квартире компании BOTAŞ в Анкаре.

В ходе встречи турецкая сторона подчеркнула, что сотрудничество с Ашхабадом в данной области является важным элементом стратегических планов Турции по установлению своей роли в качестве регионального центра торговли газом.

Предполагается, что туркменский газ будет поставляться в Турцию через территорию Азербайджана, и часть этого объема затем будет направлена в Европу.

В то же время руководство BOTAŞ выразило готовность предоставить всестороннюю поддержку туркменской стороне в осуществлении данных планов.

Отметим, что Турция намерена расширить источники поставок газа, включая импорт из Азербайджана и Туркменистана, а также закупку сжиженного природного газа (СПГ) у других стран с последующим экспортом в Европу.

Эти меры вписываются в стратегию Турции по утверждению своей роли в качестве крупного экспортного центра природного газа.

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