Оператор IGB предоставляет финансовую помощь всем муниципалитетам вдоль маршрута трубопровода

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB оказывает финансовую помощь всем муниципалитетам вдоль маршрута интерконнектора Греция-Болгария (IGB) с упором на малые населенные пункты, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

В рамках кампании 12 муниципалитетам будет передано в общей сложности 156 170 евро. В целом, выгоду от кампании получат 64 деревни в Болгарии и семь - в Греции.

Интерконнектор протяженностью 182 километра пересекает регионы Хасково, Димитровград, Стара Загора, Кырджали (Болгария) и Комотини (Греция).

"Каждый муниципалитет сможет индивидуально решать, как использовать средства. Таким образом, ICGB предоставляет сообществам возможность удовлетворить конкретные потребности, которые являются приоритетными для каждого поселения. Уже поданы запросы на использование пожертвований для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования для общественных игровых площадок, поддержки местных спортивных команд, а также материалов для ремонта и содержания религиозных храмов", — сообщили в ICGB.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

X: @Lyaman_Zeyn