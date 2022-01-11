Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 25%
БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 30 декабря 2021 года составила 17,937 миллиарда манатов, что на 25,6 процента, или 3,658 миллиарда манатов больше показателя на первое декабря прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.
По данным регулятора, денежная база также выросла на 32,2 процента в годовом исчислении.
Отметим, что в состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана
Обеспечение макроэкономической стабильности - среди приоритетных задач правительства - премьер Казахстана
Эрдоган утвердил назначение Сердара Кылыча спецпосланником Турции по нормализации отношений с Арменией
Верю, что мое дебютное выступление в партии Альфреда завоюет признание слушателей – заслуженный артист Рамиль Гасымов
Верующие поблагодарили Президента Ильхама Алиева за условия, созданные в мечети «Ханым Фатимеи Захра» - репортаж Trend TV
Калын и Салливан подчеркнули важность установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией для региона
В Азербайджане завершено следствие по делу о выдаче должностными лицами поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19
Мы должны были взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - показания на суде в Баку обвиняемых в терроризме граждан Армении
Youtube-канал VMedia опубликовал очередной ролик в рамках просветительской поддержки армянской общественности (ВИДЕО)