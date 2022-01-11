Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 25%

Финансы 11 января 2022 12:25 (UTC+04:00)
Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 25%

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 30 декабря 2021 года составила 17,937 миллиарда манатов, что на 25,6 процента, или 3,658 миллиарда манатов больше показателя на первое декабря прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, денежная база также выросла на 32,2 процента в годовом исчислении.

Отметим, что в состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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