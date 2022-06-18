Стоимость биткойна опустилась ниже $20 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн в ходе торговой сессии в субботу снижается на 6,57%, до $19,450 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 10:58, курс биткойна падал на 8,81% и находился на уровне $19,218 тыс.

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $20 тыс. в декабре 2020 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".