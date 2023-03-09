Имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 12 апреля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО "Dəmirbank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется легковой автомобиль “BMW 760 LI”, год выпуска - 2013.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 200-51-06.

Контактное лицо: Эльвин Горчиев.

Стартовая цена автомобиля составит 50 000 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней. Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.