В рамках глобальной инициативы по сокращению выбросов метана организованы визиты в компании SOCAR и bp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках глобальной инициативы по сокращению выбросов метана для представителей группы местных нефтегазовых операторов были организованы полевые поездки в НГДУ "Нефтяные Камни", Сангачальский терминал с целью обмена передовым опытом в области сокращения выбросов.

Как сообщили в субботу Trend в SOCAR, визит на "Нефтяные Камни" состоялся с участием вице-президента SOCAR Афгана Исаева, а также представителей нефтегазовой климатической инициативы (Oil and Gas Climate Initiative-ogci) и программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme-UNEP).

В ходе визита участникам была представлена подробная информация о передовом опыте SOCAR в осуществлении мер по мониторингу, измерению, инвентаризации и сокращению выбросов в процессе нефтегазовых операций с помощью современных устройств.

Участники также были проинформированы о реализации "Проекта по снижению утечек и ремонту" (Leak Detection and Repair - LDAR), реализуемого на "Нефтяных Камнях". Используя успешный опыт, полученный в результате проекта, впервые реализованного SOCAR в регионе в 2016-2022 годах и включающего сокращение выбросов, сертификацию, в 2023 году на "Нефтяных Камнях" началась реализация второго и более масштабного проекта LDAR.

Основное преимущество проекта заключается в том, что он способствует защите окружающей среды за счет сокращения выбросов. В ходе визита были даны ответы на вопросы участников о проекте и проведены взаимные обсуждения.

Также была организована поездка на Сангачальский терминал, оператором которого является компания bp. В ходе визита сотрудниками bp были проведены презентации для участников, представлена подробная информация об опыте компании по сокращению выбросов в процессе нефтегазовых операций на терминале и применяемых новых технологиях по измерению метана.

Участникам, ознакомившимся с центром дистанционного управления платформы "Центральный Восточный Азери", была предоставлена информация о том, что платформа управляется с Сангачальского терминала с применением инновационных автоматизированных механизмов. Эта платформа является одной из платформ "Азери-Чираг-Гюнешли", а также первой платформой bp с полным наземным управлением.

Отметим, что компании SOCAR и bp совместно реализуют инициативу по глобальному сокращению выбросов метана (Advancing Global Methane Reduction – AGMR) в рамках "Methane Guiding Principles" как ведущие промышленные лидеры в Азербайджане.

Основной целью инициативы является содействие деятельности SOCAR и bp по измерению, подотчетности и сокращению выбросов метана для нефтегазовых операторов, работающих в Азербайджане, совершенствование знаний и навыков в этой области, а также поддержка применения самых передовых доступных технологий.