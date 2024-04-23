COP29 в Азербайджане может внести серьёзный вклад в решение глобальных проблем - профессор Принстонского университета

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане может внести серьёзный вклад в решение глобальных проблем.

Об этом сказал во вторник Trend профессор Принстонского университета Майкл Рейнолдс.

"Я как человек, который много бывал в Азербайджане и знает об этой стране, ее богатой истории и культуре, считаю, что проведение COP29 предоставляет хорошую возможность для Азербайджана показать себя миру как страну, способную внести свой вклад в решение серьезных глобальных проблем, таких как вопросы окружающей среды, которые затрагивают всех нас", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.