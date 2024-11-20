Сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в обеспечении продбезопасности - Меджнун Мамедов

БАКУ / Trend/ – Сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в регионе и для наших стран. Общий товарооборот между нашими странами составляет 1,6 миллиарда долларов, в рамках которого мы импортируем в основном пшеницу и скот из России, а экспортируем фрукты и овощи. Мы импортируем около 87 процентов удобрений из России.

Кроме того, жизненно важно активно участвовать в международном сотрудничестве в области продовольственной безопасности, развивать взаимовыгодные партнерства и укреплять сотрудничество с международными и региональными организациями, а также межгосударственными диалоговыми механизмами, ориентированными на вопросы продовольственной безопасности, как в случае взаимодействия между Россией и Азербайджаном", - сказал он.