В Турции запретили продажу смартфонов XIAOMI - MI 5S

5 декабря 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции запретили продажу смартфонов модели XIAOMI - MI 5S, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что запрет на продажу XIAOMI - MI 5S был наложен Государственным органом по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK), по причине того, что данные смартфоны являются небезопасными.

В целом, в Турции был наложен запрет на продажу следующих смартфонов :

KAAN- N1, BAOFENG- UV-5R, BAOFENG- BF-888S, XIAOMI - MI 5S (2015711-A7), CONCORD - C5, SFE - S780, BB MOBILE - B1280, QUATRO - Q11, YANTON - T-328PMR, RITERA - M-446, MARS - MARS PRO-446.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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