Пользователи WeChat потребовали через суд США приостановить действие указа Трампа

Группа пользователей WeChat обратилась в американский суд с ходатайством о приостановке действия исполнительного указа президента США Дональда Трампа о запрете любых сделок с владельцем этой социальной сети - китайским интернет-гигантом Tencent. Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующий иск направлен в пятницу в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Истцы, интересы которых представляют китайские и американские адвокаты, акцентируют внимание на том, что в указе президента США вообще не разъясняется, какие именно сделки с Tencent запрещены. По сути речь идет об ущемлении права пользователей на свободу слова, что говорит об антиконституционности решения Белого дома. "Ни исполнительный указ, ни Белый дом не предоставили конкретных свидетельств в поддержку утверждения о том, что использование WeChat в Соединенных Штатах подрывает национальную безопасность", - говорится в иске. "Исполнительный указ, между прочим, был издан в разгар избирательного цикла 2020 года, когда президент Трамп выступал с многочисленными антикитайскими заявлениями, содействовавшими и подстрекавшими к проявлению расистских предубеждений по отношению к лицам китайского происхождения", - отмечают истцы.

Как сообщала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, крупнейшие американские компании банки выразили Белому дому обеспокоенность данным указом. Среди них Apple, Disney, Walmart, Ford Motor, Procter & Gamble, Intel, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UPS, Merck, Cargill и MetLife. Они просили уточнить, какие именно действия подпадают под новый запрет.

6 августа Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - Tencent и ее "дочками". Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя подписание американским лидером этих двух документов, заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.