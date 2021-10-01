В Китае WeChat заблокировал чаты для кредиторов застройщика Evergrande

Блокировку чатов для кредиторов крупнейшего китайского застройщика Evergrande произвела администрация мессенджера WeChat, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru.

Как минимум 8 чатов с недовольными клиентами компании были заблокированы или полностью удалены. Также источники агентства сообщили, что к части участников переписки приходили представители полиции и взяли с них письменные обязательства не участвовать в массовых акциях протеста.

Напомним, что ранее Evergrande пропустил срок выплаты процентов по долларовым облигациям. Всего застройщик должен $305 млрд. Эксперты и инвесторы опасаются негативного сценария в случае краха компании, который создаст системные риски для финансовой системы страны и повлечет последствия для всего мира.

23 сентября был крайний срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по облигациям, но держатели ценных бумаг не получили каких-либо сообщений от Evergrande. Также стало известно, что Evergrande продаст часть акций компании Shengjing Bank государственной фирме, а выручку должны использовать для покрытия долгов.

Отмечается, что участниками чатов были инвесторы и владельцы недвижимости. В них они обсуждали различные способы подать жалобы на компанию и организовать протесты.