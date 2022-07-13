БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощена процедура выделения частот для портативных радиостанций.

Как сообщили в среду Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в соответствии с решением Госкомиссии по радиочастотам, отныне юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Азербайджана, для использования PMR 446 (европейская безлицензионная система) выделяются определенные частоты из диапазона 446 000–446 100 МГц.

Напомним, что ранее для использования этого типа радиостанций юридические и физические лица должны были обратиться в Госкомиссию по радиочастотам, и их заявки рассматривались в течение двух месяцев.

"Согласно изменениям, присвоение частотных наименований пользователям будет возможно в течение трех рабочих дней после предоставления заявителями требуемых документов", - говорится в сообщении министерства.