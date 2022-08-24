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Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)

ИКТ Материалы 24 августа 2022 17:15 (UTC +04:00)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)

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“Nar” наградил ценными подарками абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

На церемонии награждения, которая состоялась при поддержке Информационного агентства Modern.az, 10 молодым людям, завоевавшим звание самых успешных абитуриентов года, были вручены самые современные смартфоны, а также баланс в размере 700 манатов.
Гости, принявшие участие в мероприятии – представители Министерства науки и образования, образовательного сообщества, а также СМИ имели возможность познакомиться с абитуриентами и поздравить их лично. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей учебе и карьере. «Такой высокий показатель – результат вашего огромного упорства и трудолюбия. Я верю, что тебя ждет много успехов в твоей жизни и ты порадуешь всех нас своими новыми достижениями», - добавил Азиз Ахундов.

Напомним, что «Нар» реализует этот проект при медиа-поддержке информационного агентства Modern.az с 2017 года. Следует отметить, что образование, развитие просвещения, пробуждение тяги к чтению у молодежи являются одним из важнейших направлений Стратегии КСО «Nar». Подробную информацию о реализуемых мобильным оператором проектах можно получить на странице nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)
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