Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты (ФОТО)

“Nar” наградил ценными подарками абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

На церемонии награждения, которая состоялась при поддержке Информационного агентства Modern.az, 10 молодым людям, завоевавшим звание самых успешных абитуриентов года, были вручены самые современные смартфоны, а также баланс в размере 700 манатов.

Гости, принявшие участие в мероприятии – представители Министерства науки и образования, образовательного сообщества, а также СМИ имели возможность познакомиться с абитуриентами и поздравить их лично. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей учебе и карьере. «Такой высокий показатель – результат вашего огромного упорства и трудолюбия. Я верю, что тебя ждет много успехов в твоей жизни и ты порадуешь всех нас своими новыми достижениями», - добавил Азиз Ахундов.

Напомним, что «Нар» реализует этот проект при медиа-поддержке информационного агентства Modern.az с 2017 года. Следует отметить, что образование, развитие просвещения, пробуждение тяги к чтению у молодежи являются одним из важнейших направлений Стратегии КСО «Nar». Подробную информацию о реализуемых мобильным оператором проектах можно получить на странице nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.