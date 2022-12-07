Дагестан изучит азербайджанский опыт развития инфраструктуры морских хабов

БАКУ /Trend/ - Дагестан (РФ) планирует изучить азербайджанский опыт развития инфраструктуры морских хабов.

Об этом сказали Trend в среду в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и глава Дагестана Сергей Меликов обсудили взаимодействие в сфере транспорта.

"Стороны затронули такие направления, как развитие транспортного коридора "Север-Юг", открытие авиасообщения между столицами двух республик, а также реализацию инвестиционных проектов. Были обсуждены перспективы модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на госграницах для повышения их эффективности с целью обеспечения скорейшего прохождения грузов по маршруту "Север-Юг", - сообщили в министерстве.

Отметим, что для модернизации и повышения пропускной способности самого загруженного пункта пропуска на российско-азербайджанской границе – многостороннего автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр идет масштабная реконструкция.