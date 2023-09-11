Алятская СЭЗ может стать региональным промышленным центром – региональный менеджер IFC

БАКУ/Trend/ - Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ) имеет потенциал стать региональным промышленным центром.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии работает с Алятской СЭЗ над разработкой инициатив по партнерству с арендаторами СЭЗ как с точки зрения консультационных услуг, так и инвестиций. Будучи уникальной промышленной зоной, ориентированной на экспорт, Алятская СЭЗ стремится привлечь иностранные инвестиции в ненефтегазовый сектор посредством специального правового, нормативного и налогового режима. Целью консультирования потенциальных инвесторов на ранней стадии их проектов является обеспечение того, чтобы эти проекты поддерживали путь климатически устойчивого развития страны. Стратегически расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом и транспортными коридорами, Алятская СЭЗ, предназначенная для обеспечения роста добавленной стоимости и производственной деятельности, имеет потенциал стать региональным промышленным центром. Это приведет к диверсификации экономики Азербайджана, обеспечению устойчивого и инклюзивного роста", - отметила она.

Дуарте добавила, что в условиях меняющегося геополитического контекста и ужесточения финансовых условий во всем мире Азербайджан изучает и оптимизирует новые драйверы роста.

"Движение вперед, раскрытие всего потенциала сельскохозяйственного сектора и внедрение цифровизации при одновременном использовании возможностей частного сектора может помочь раскрыть потенциал роста Азербайджана. Кроме того, учитывая свое стратегическое расположение, страна может стать региональным транзитным и транспортным узлом. Благоприятная деловая среда наряду с реформами финансового и банковского секторов имеет жизненно важное значение для будущей дорожной карты Азербайджана. Кроме того, Азербайджан стратегически фокусируется на "зеленой" энергетике, государственно-частном партнерстве, глобальных цепочках добавленной стоимости и международной торговле", - подчеркнула региональный менеджер IFC.

Она также отметила, что для поддержки этих усилий IFC консультировала правительство по разработке нового закона об инвестициях и стратегии продвижения прямых иностранных инвестиций, который находится в процессе принятия.

"Кроме того, IFC консультирует правительство по вопросам создания благоприятного режима регулирования для бизнеса, уделяя особое внимание, среди прочего, бизнес-проверкам, лицензированию и выдаче разрешений", - сказала она.

Напомним, что 9 июля состоялась церемония открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны. Общая площадь Алятской СЭЗ составляет 850 гектаров. На территории площадью 60 гектаров, где ведутся работы в рамках первого этапа уже начато строительство и выполнен ряд работ. Земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. Внутри земельных участков общей площадью 297 тысяч квадратных метров предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Здесь также создана готовая к использованию внутренняя и внешняя инженерно-коммуникационная инфраструктура. На главном въезде на территорию построены таможенно-пропускные пункты и помещения для проведения таможенного досмотра.

X: @Lyaman_Zeyn