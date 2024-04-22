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Рашад Набиев на встрече с грузинской делегацией обсудил взаимодействие по транспорту и ИКТ

Транспорт Материалы 22 апреля 2024 16:58 (UTC +04:00)
Рашад Набиев на встрече с грузинской делегацией обсудил взаимодействие по транспорту и ИКТ

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ — Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев 22 апреля принял грузинскую делегацию.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Набиева в соцсетях, азербайджанский министр на встрече с делегацией во главе с председателем отраслевого комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Давидом Сонгулашвили "обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере транспорта и цифровых технологий".

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией по транспорту носит стратегический характер, особенно, по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ или Средний коридор), и стороны демонстрирует взаимодействие по всему спектру вопросов.

Напомним, что Азербайджан, Грузия и Казахстан создали компанию единого транспортного оператора по ТМТМ, в состав которого позднее войдет и Турция.

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