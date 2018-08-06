Казахстан увеличил перевозку угля по железным дорогам

БАКУ /Trend/ - В Казахстане за май-июль текущего года по железной дороге было перевезено более двух миллионов тонн угля, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 процентов Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Казахстанских железных дорог" (КТЖ).

Наибольший рост был достигнут в июне - 850 тысяч тонн, что на 74 процента выше показателя прошлого года.

"За три последних месяца этого года для населения и коммунальных нужд Акмолинской области доставлено около 300 тысяч тонн твёрдого топлива, что на 126 тысяч тонн больше, чем в минувшем году, Восточно-Казахстанской – 244 тысячи тонн, рост - на 124 тысячи тонн, Алматинской – 456 тысяч тонн, рост - на 194 тысячи тонн. Значительно превышают показатели поставки угля в Карагандинскую и Южно-Казахстанскую области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении КТЖ.

При этом тариф в летний период на перевозки угля по железной дороге не повышался. Так, стоимость перевозки одной тонны угля по маршруту Кызылжар - Астана составляет 1 719,9 тенге, по маршруту Дегелен - Ново-Усть-Каменогорск - 1 500,7 тенге, Дегелен – Семей – 824,5 тенге.

По состоянию на первое августа текущего года, на теплоэлектростанциях суточные запасы угля превышают нормативы, установленные министерством энергетики Казахстана.

Официальный курс на 6 августа составил 349.76 KTZ/USD

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