Стороны договорились о взаимодействии на Каспии - МИД Казахстана

Стороны смогли прийти консенсусу по всем вопросам взаимодействия на Каспии, заявил в субботу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на то, что изначально позиции были порой диаметрально противоположными, стороны, благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу, поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающихся взаимодействия на Каспийском море", — сказал Абдрахманов, открывая совещание министров иностранных дел прикаспийских стран.

Он отметил, что "свидетельством этого является выносимый на подписание президентами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря".