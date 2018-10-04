В одной из областей Казахстана ожидается хороший урожай свеклы

БАКУ /Trend/ - В Жамбылской области Казахстана в нынешнюю весенне-полевую кампанию сахарную свеклу планировалось разместить на площади в 6 500 гектаров. Об этом заявил руководитель управления сельского хозяйства акимата области Берика Нигмашева, сообщает в четверг "Казинформ".

По его словам, тем не менее, было посеяно 8 324 гектара сахарной свеклы, что составило 128 процентов от плана.

"Уборку планируется провести с конца сентября до конца ноября, потому что в текущем году погодные условия были сложные, весна затяжная, посев производился в очень длинные сроки. Поэтому пришлось поволноваться. Сначала всходы были слабые. Но, благодаря принятым мерам, ситуация выровнялась, и урожай сахарной свеклы должен быть неплохой", - отметил Берик Нигмашев.

Согласно данным областного управления сельского хозяйства, в 2018 году крестьянские хозяйства Жамбылской области обеспечены в полном объеме необходимыми семенами сахарной свеклы. Общая потребность составляет 15,4 тысячи посевной единицы семян, из них 9,4 тысячи доставлены из Франции, а 4 тысячи из Германии.

"Технология выращивания сахарной свеклы из импортированных семян отличается от отечественной технологии. Французский и германский сорта этой, одной из наиболее приоритетных в жамбылском регионе сельскохозяйственных культур, очень влаголюбивые. При достаточном орошении они дают хороший урожай, и наши аграрии об этом позаботились. На стадии договоренности с Центром агрокомпетенций НПП РК "Атамекен" проведение серии семинаров для свекловодов о новейших технологиях выращивания этой культуры", - пояснил руководитель облсельхоза.

В прошлом году жамбылские хозяйства собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг. Наиболее обширные площади под сахарную свеклу отведены в Кордайском районе, в хозяйствах которого в 2017 году зафиксирована рекордная урожайность, благодаря широкому применению влагосберегающих технологий и современной техники.

"Мы планируем довести объем сдачи на переработку сахарной свеклы до 150 тысяч тонн корнеплодов", - отметил спикер.

Напомним, с 30-х годов прошлого века в Жамбылской области сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тысячи гектаров, урожайность в среднем доходила до 300 центнеров на гектар, но были и передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, которая давала по 900 центнеров на гектар. В 90-е годы с ликвидацией крупных агроформирований свекловоды региона теряли опытные кадры, технику и технологии выращивания этой трудоемкой культуры. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тысяч гектаров.

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