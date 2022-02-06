В Жамбылской области Казахстана отменяют высокий уровень террористической опасности

ействие высокого оранжевого уровня террористической опасности с понедельника прекратится в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жамбылский областной антитеррористический штаб сообщает об отмене высокого оранжевого уровня террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) на территории области", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба администрации Алматинской области республики заявила, что с этого же времени в регионе также отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности. "Специальные и правоохранительные органы перейдут в штатный режим работы", - указали власти.

С понедельника высокий оранжевый уровень террористической опасности прекратит свое действие и в Алмате.