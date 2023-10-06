Участие в проекте "Средний коридор" откроет большие возможности для Литвы - посол

БАКУ /Trend/ - Участие в проекте Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) откроет перед Литвой большие возможности.

Об этом сказал Trend посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас.

"Развитие Транскаспийского маршрута является необходимым и перспективным проектом в нынешней геополитической ситуации, когда война в Украине нарушила традиционные цепочки поставок из Азии в Европу", - сказал он.

По словам Навикаса, Литва приветствует планы Казахстана по диверсификации своих торговых маршрутов и активно участвует в этом процессе.

Посол отметил, что Литва является ассоциированным членом межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

"В июне 2023 года Союз транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS" и Литовская конфедерация промышленников, а также акционерные общества "Литовские железные дороги" и "Дирекция Клайпедского государственного морского порта" подписали Меморандум о сотрудничестве в целях содействия развитию логистического потенциала ТМТМ. Мы считаем, что участие в проекте "Средний коридор" откроет перед Литвой большие возможности, в том числе возможность транспортировать грузы из Азии в регионы Балтии и Скандинавии", - добавил Навикас.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию и страны Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Поезда, курсирующие по этому коридору, доставляют грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.