"Атамекен" готов оказать всемерную поддержку азербайджанским инвесторам - Мурат Каримсаков

БАКУ /Trend/ - Национальная палата предпринимателей Казахстана "Атамекен" готова оказать всемерную поддержку азербайджанским инвесторам в Казахстане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам руководитель секретариата президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен", председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

"Мы приветствуем всех азербайджанских предпринимателей, инвесторов, которые работают в Казахстане. Это тысячи компаний. Со своей стороны мы готовы им предоставить всемерную поддержку по сопровождению их инвестиционных проектов, консультированию, оказанию поддержки по снятию административных барьеров и т.д. "Атамекен" имеет широкую филиальную сеть, мы покрываем почти всю территорию страны. И азербайджанские компании, которые работают в различных частях страны, получат от нас полную поддержку", - сказал он.

Каримсаков отметил, что начиная с 2020 года, товарооборот между двумя странами увеличился в пять раз.

"Наши братские страны сегодня раскрывают существующий огромный потенциал. Как сегодня отметили наши послы, транспортировка нефти, нефтепродуктов через Азербайджан открывает очень серьезные перспективы, большие возможности. Мы договорились о том, что на очередное заседание Совета мы пригласим руководителей наших стран с тем, чтобы придать еще более высокий статус нашему Совету. Также отмечу, что руководителям, сопредседателям деловых советов наших стран было предложено, чтобы они стали участниками, членами Азербайджано-Казахстанской межправительственной комиссии. Это даст, безусловно, дополнительные возможности, дополнительный импульс для решения конкретных задач", - сказал Каримсаков.

По его словам, заявку на участие в открытии делового совета подали свыше 100 компаний.

"К сожалению, некоторые не смогли приехать. Однако могу сказать, что прибыли для участия свыше 60 компаний", - сказал он.