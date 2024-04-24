Казахстан ратифицировал соглашение c Кыргызстаном в области авиационного поиска и спасания

АСТАНА /Trend/ - Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

Как передает в среду Trend, соответствующий закон ("О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания") подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Данное соглашение принято в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Основными задачами соглашения являются укрепление взаимного сотрудничества для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов, взаимное оповещение об авиационных происшествиях, принятие необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров, проведение совместных учений поисково-спасательных служб, обмен информацией и опытом.

Отметим, что Казахстан имеет аналогичные соглашения также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Планируется подписание соглашений и с другими приграничными странами.

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